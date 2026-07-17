Akaryakıt Fiyatlarına Büyük Zam: Benzin ve Motorine Yeni Tarife
17 Temmuz'da benzin litre fiyatı 1,20 TL, motorin ise 3,18 TL arttı. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 65,59 TL, motorin 73,11 TL oldu. İzmir, Ankara ve İstanbul Anadolu Yakası'ndaki güncel fiyatlar da açıklandı.
Benzin ve motorin fiyatlarına 17 Temmuz'da zam geldi. Benzin litre fiyatı 1,20 TL artarken, motorin fiyatı 3,18 TL yükseldi. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin 65,59 TL, motorin 73,11 TL oldu.
Güncel fiyatlar: İzmir'de benzin 66,90 TL, motorin 74,47 TL; İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin 65,49 TL, motorin 72,92 TL; Ankara'da benzin 66,60 TL, motorin 74,19 TL. LPG fiyatları da 30-31 TL arasında değişiyor.
Kaynak: Haber Merkezi