Almanya'da Temmuz'da otomobil satışları arttı, elektrikli araçlar parlıyor

Almanya'da temmuz ayında otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 1,2 artarak 268 bin 68 adede ulaştı. Özel tesciller yüzde 8 artarken ticari tesciller yüzde 2,4 geriledi. Yılın ilk yedi ayında toplam satışlar yüzde 5,1 artış gösterdi.

Elektrikli araçlarda büyüme dikkat çekti. Tam elektrikli otomobil tescilleri yüzde 61,7 artarak 78 bin 609 adede yükseldi ve pazar payı yüzde 29,3 oldu. Plug-in hibrit satışları 30 bin 609, hibritlerin toplamı ise 105 bin 284 adede ulaştı. Benzinli satışlar yüzde 29,7, dizel satışlar yüzde 21,8 gerilerken LPG'li araçlarda yüzde 59,2 artış görüldü.

Markalarda Smart yüzde 106,6 ile Alman markaları arasında en çok büyüyen oldu. Mercedes yüzde 8, Audi yüzde 1,5, BMW yüzde 0,5 arttı. Volkswagen yüzde 17,9 pazar payıyla liderliğini sürdürdü. İthal markalardan BYD yüzde 365,4 ile en yüksek artışı kaydetti. Renault, Citroen, Peugeot, Fiat ve Kia satışlarını artırırken Toyota, Volvo, Dacia ve Hyundai'de düşüş oldu.

SUV'ler pazarın yüzde 35,7'sini oluştururken mini araç segmenti yüzde 25 büyüdü. Spor otomobiller ve karavan satışlarında çift haneli düşüşler yaşandı. Toplam motorlu taşıt tescili 325 bin 682 olurken ikinci el satışları yüzde 4,2 azalarak 685 bin 844 adede geriledi.

Kaynak: Haber Merkezi