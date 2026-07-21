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Almanya'da Elektrikli Araç Fiyatları Reel Olarak %18 Düştü

Almanya'da Elektrikli Araç Fiyatları Reel Olarak %18 Düştü
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ICCT ve Fraunhofer ISI tarafından yapılan araştırma, Almanya'da elektrikli araç fiyatlarının görünürde artsa da reel olarak %18 ucuzladığını ortaya koydu. Batarya maliyetlerindeki düşüş ve pazarın lüks segmente kayması bu durumun başlıca nedenleri olarak gösterildi.

Almanya'da yapılan bir araştırma, elektrikli araç fiyatlarının görünürde artsa da reel olarak düştüğünü gösterdi. ICCT ve Fraunhofer ISI tarafından ADAC verileriyle yapılan çalışmada, ortalama liste fiyatı 2020'de 37.000 euro iken 2025'te 53.000 euroya yükselmiş görünüyor. Ancak bu artış, pazarın lüks segmentlere kaymasından kaynaklanıyor. Aynı segmentteki araçlar kıyaslandığında elektrikli otomobillerin reel olarak %18 ucuzladığı, buna karşın içten yanmalı araçların %2 pahalandığı belirlendi.

Batarya maliyetlerindeki düşüş, ucuzlamanın temel nedeni. kWsa başına fiyat 165-185 eurodan 130-140 euroya geriledi. Üreticiler bu tasarrufu menzil artışı ve Ar-Ge'ye yönlendirdi. Model sayısı 38'den 159'a çıkarken, alt segmentte hâlâ yeterli seçenek yok. Almanya'da yeni teşviklerle birlikte pazarın elektrikliye dönüşü hızlanıyor, ancak giriş seviyesi modellerin eksikliği ana akım haline gelmeyi engelliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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