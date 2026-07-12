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Agnelli Ailesi'nde Miras Krizi: Villa Frescot'un Satışı Sotheby's'e Emanet Edildi

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İtalya'nın önde gelen sanayi hanedanı Agnelli Ailesi'nde miras krizi büyüyor. Gianni Agnelli'nin kızı Margherita Agnelli, oğlu John Elkann'a karşı davaya katılmak istiyor. Türkiye'de Koç Holding ile ortaklığı bulunan ailenin gelişmeleri otomotiv sektöründe yakından takip ediliyor.

İtalya'nın en güçlü sanayi hanedanlarından Agnelli Ailesi'ndeki miras krizi, Gianni Agnelli'nin kızı Margherita Agnelli'nin oğlu John Elkann'a karşı davaya müşteki taraf olarak katılmak istemesiyle yeni bir aşamaya geçti. John Elkann, Stellantis ve Ferrari'nin başkanlığını yürütüyor.

Agnelli ailesinin kontrol ettiği Fiat, Türkiye'de Koç Holding ile stratejik ortaklığını sürdürüyor. Tofaş üzerinden yürütülen ortaklık, Stellantis yapısında da devam ediyor. Bu nedenle ailedeki gelişmeler Türkiye otomotiv sanayisi tarafından yakından izleniyor.

Gianni Agnelli'nin üç yıl önce 10 milyon euroya satışa çıkarılan ancak satılamayan Villa Frescot malikanesi, 29 yatak odası, 15 banyo ve 1200 metrekareden fazla alana sahip. Satış yetkisi Sotheby's'e emanet edilirken yeni fiyat belirtilmedi.

Kaynak: Haber Merkezi
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