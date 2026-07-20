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2026 Togg ÖTV'siz Araç Fiyatları ve Modelleri

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Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un 2026 yılı ÖTV'siz fiyatları merak ediliyor. T10X ve T10F modellerinin fiyatları ve ÖTV muafiyetinin etkisi rehberde.

2026 yılı için Togg Ötv'siz araç fiyatları merak ediliyor. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, yenilikçi teknolojileri ve geniş menzil seçenekleriyle kısa sürede büyük ilgi topladı. ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyenler, Togg modellerinin güncel fiyatlarını araştırıyor. Bu rehberde, Togg'un mevcut modelleri ve ÖTV'siz fiyatları hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Togg T10X, markanın seri üretime geçen ilk modeli olarak öne çıkıyor ve en çok tercih edilen elektrikli SUV'lerden biri haline geldi. Geniş iç hacmi, modern donanımları ve uzun menzil seçenekleriyle şehir içi ve uzun yolculuklar için konfor sunuyor. Togg T10F ise ikinci model olup, 623 kilometreye kadar WLTP menziliyle dikkat çekiyor.

ÖTV muafiyeti, elektrikli araçlarda içten yanmalı araçlara göre sınırlı bir fiyat avantajı sağlıyor. Bunun nedeni, elektrikli araçların zaten düşük ÖTV dilimlerinde vergilendirilmesidir. İçten yanmalı araçlarda ÖTV oranları daha yüksek olduğundan, aynı muafiyet elektrikli modellerde daha az etkili olmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi
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