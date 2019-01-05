Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazarı Azaldı

ODD verilerine göre 2018 yılında otomobil pazarı yüzde 33, hafif ticari araç pazarı da yüzde 42 azaldı. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2018 Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 35,06 azalarak 620 bin 937 adet olarak gerçekleşti. 2017 yılında 956 bin 194 adet toplam pazar gerçekleşti. Otomobil satışları, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 32,71 oranında azalarak 486 bin 321 adet oldu. Geçen yıl aynı dönemde 722 bin 759 adet satış yaşanmıştı. Hafif ticari araç pazarı, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 42,33 azalarak 134 bin 616 adet oldu. 2017 yılı aynı dönemde 233 bin 435 adet satış gerçekleşmişti.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ PAZARI 2018 ARALIK AYINDA YÜZDE 43 AZALDI.

2018 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 77 bin 706 adet oldu. 136 bin 240 adet olan 2017 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 42,96 oranında azaldı. 2018 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,97 azaldı ve 60 bin 843 adet oldu. Geçen sene 99 bin 694 adet satış gerçekleşmişti. 2018 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2017 yılının Aralık ayına göre yüzde 53,86 azaldı ve 16 bin 863 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 36 bin 546 adet satış yaşanmıştı. 2018 yılında 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 32,7, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 38,5 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 34,6 azalış izlendi. 2018 yılında 155 adet elektrikli ve 3 bin 899 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2018 yılında otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 39,84 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 193 bin 733 adet ile sahip oldu. 2018 yılında dizel otomobil satışlarının payı yüzde 58,09'a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 65,15'e yükseldi. 2018 yılında otomobil pazarı segmentinin yüzde 83,4'ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 56,7 pay alan C (275 bin 576 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (yüzde 50,7 pay, 246 bin 414 adet) oldu. 2018 yılında hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 68,44 pay ile van (92 bin 125 adet), ardından yüzde 12,34 pay ile kamyonet (16 bin 608 adet), yüzde 10,79 pay ile pick-up (14 bin 521 adet) ve yüzde 8,44 pay ile minibüs (11 bin 362 adet) yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA