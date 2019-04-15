Otomobil, Tır'a Çarptı: 1 Yaralı

MERSİN'in Anamur ilçesinde yağış nedeniyle bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek TIR ile çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alparslan Türkeş Bulvarı Muzlu Kavşak'ta meydana geldi. Mersin'den Antalya istikametine giden Mehmet Duran (45) otomobil, aşırı yığış nedeniyle küayganlaşan yolda kontroldan çıkarak, aynı yönde seyir halinde olan TIR'a çarptı. Otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrularak orta refüje çıkarak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin araçtan çıkardığı sürücü Duran, sağlık görevlisinin müdahalesinin ardından ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - Mersin

Kaynak: DHA