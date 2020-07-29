Otomobil taşıyan TIR'da yangın ERZİNCAN'da hareket halindeki otomobil yüklü TIR'da yangın çıktı.

ERZİNCAN'da hareket halindeki otomobil yüklü TIR'da yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında, dorsedeki otomobillerden 3'ü kullanılamaz hale geldi.

Sivas- Erzincan karayolunun Kantarlar mevkiinde gece saatlerinde Gökhan Çiçek yönetimindeki 34 KM 5514 plakalı TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Durumu fark eden TIR'ın şoförü, aracı güvenlik şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. TIR'ın taşıdığı dorsedeki sıfır kilometre 6 otomobilden 3'ü kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan karayolu yapılan çalışmanın ardından yeniden ulaşıma açıldı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA