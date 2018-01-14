Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Adıyaman- Gaziantep Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kasap idaresindeki 27 AU 441 plakalı otomobil, Adıyaman- Gaziantep Karayolu Çat Boğazı Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Yaşanan kazada otomobil sürücüsü Mustafa Kasap ile otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürüyor. - ADIYAMAN