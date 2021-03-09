Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

09.03.2021 21:14 | Son Güncelleme: 09.03.2021 21:18
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Düzce'de otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Cedidiye Mahallesi Haydar Gördebil Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman G. idaresindeki RZ 081 HY yabancı plakalı BMW marka otomobil, Terminal istikametine seyir halindeyken aynı istikamete gitmekte olan Umut K.'nın kullandığı 81 AAL 731 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilin üstüne uçan motosiklet sürücüsü Umut K. kazada ağır yaralanırken olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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