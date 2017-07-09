Otomobil Çaya Uçtu
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza, Masal Park civarında bulunan turp yıkama merkezi civarında meydana geldi. Halil G.'nin kullandığı 46 BA 497 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Savrun Çayı'na uçtu.
Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri Halil G.'yi hastaneye kaldırdı.
Otomobil kepçe yardımıyla Savrun Çayı'ndan çıkarıldı. - OSMANİYE