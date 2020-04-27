Otobüs şoförü motosikletle evine giderken kazada öldü
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova, İzmit, Güncel, Haber

Otobüs şoförü motosikletle evine giderken kazada öldü

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan Mustafa Tekoğul (45), geçirdiği motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

27.04.2020 12:59 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:59
Otobüs şoförü motosikletle evine giderken kazada öldü

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi'nde otobüs şoförlüğü yapan Mustafa Tekoğul (45), geçirdiği motosiklet kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Bir fırının ekmek dağıtım aracı olan R.B. (39) idaresindeki 41 RP 185 plakalı hafif ticari araç ile mesaiden çıkarak evine giden Mustafa Tekoğul idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan Mustafa Tekoğul, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulans ile özel hastaneye kaldırıldı. Tekoğul hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde şehir içi otobüs şoförlüğü yaptığı öğrenilen Mustafa Tekoğul'un cenazesi bugün Doğantepe Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Kaynak: DHA

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