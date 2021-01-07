OSTİM OSB, bünyesindeki firmalara dış ticaret desteği verecek

OSTİM OSB, iş dünyasının dış ticaret uzmanı ihtiyacını karşılamak amacıyla bünyesindeki firmalara yönelik "Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı"nı başlattı.

OSTİM OSB'den yapılan açıklamaya göre, Ankara Sanayi Odası (ASO) ile Ankara Ticaret Odası (ATO) destekleriyle başlatılan programın açılışı, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı Gürsel Baran ve OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın'ın yanı sıra, ilgili kurumlardan temsilcilerle eğitmenler ve eğitim alacakların katılımıyla gerçekleştirildi.

İhracatın artırılması ve sürdürülebilirliği hedefiyle başlatılan ve ocak-mart döneminde gerçekleştirilecek 90 saatlik programda, dış ticaretin 21 farklı konusunda eğitim verilecek. Öte yandan, 92 firmadan 186 katılımcının dahil olduğu programa katılım ücretsiz olacak.

"Firmalarımızı Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle e-ticaret ortamına taşıdık"

Söz konusu programın açılışında konuşan Aydın, salgın döneminde 22 ülkenin ticaret müşavirleriyle firmaları buluşturduklarını kaydetti.

Programı yürüten OSTİM OSB Dış Ticaret Koordinatörlüğünün son derece aktif çalışmalar içinde olduğuna dikkati çeken Aydın, "Küresel salgın önce bölgemizde yürüttüğümüz önemli bir projede, firmalarımızı Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle e-ticaret ortamına taşıdık. Özellikle salgında çok işimize yarayacak, ihracata önemli destek olacak diye düşünüyoruz. OSTİM OSB'nin 2021 yılı için belirlediği Ekonominin Aşısı İhracat Projesi'nin ilk faaliyeti Dış Ticaret Uzmanı Yetkinlik Geliştirme Programı yıla güzel bir başlangıç oldu." ifadelerini kullandı.

"Ankara'yı hak ettiği noktalara taşımak için hep beraber çalışmamız gerekiyor"

ASO Başkanı Nurettin Özdebir de Türkiye'nin çevre ülkelerle karşılaştırıldığında doğal kaynağa dayalı bir ekonomisi olmadığına dikkati çekerek, üretim kültürünün oldukça gelişmiş olduğunu bildirdi.

İhraç ürünlerinin teknolojisi olarak ele alındığında, Ankara'nın özellikle ileri teknoloji alanında ön plana çıktığının altını çizen Özdebir, şunları kaydetti:

???????"Türkiye'nin en sofistike ve nitelikli üretim yapısına sahip olan Ankara sanayisi, ihracatta da her zaman ilk 5 il içerisinde yer almıştır. Gerçi bu yıl beşinciliği Gaziantep'e kaptırarak çok az bir farkla 6. olduk. TİM'in açıkladığı verilere göre, Gaziantep 7,935 milyar dolarla beşinci, Ankara ise 7,766 milyar dolarla altıncı oldu. Bu noktada biraz daha fazla çalışmamız gerektiği açık. 2021'de bunu telafi ederek Ankara'yı hak ettiği noktalara taşımak için hep beraber çalışmamız gerekiyor."

ATO Başkanı Gürsel Baran ise OSTİM'in, ihracatı geliştirmek üzere başlattığı programın önemine dikkati çekerek, "Burada üretilen ürünlerin ihracatının yapılması, daha çok ülkeye ulaşması sadece OSTİM'in değil, şehrimizin ve ülkemizin de başarısı anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şengül