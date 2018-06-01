Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay'la 3 Yıllığına Anlaştı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllığına el sıkıştı.
Osmanlıspor Genel Menajeri Ender Yurtgüven, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulunda, "Eski teknik direktörümüz Mustafa Reşit Akçay ile 3 yıllık bir dönem için anlaştık. Yeni dönemde takımın başında olacak." dedi.
"SERDAR GÜRLER İÇİN BONSERVİS BEDELİ BELİRLEMEDİK"
Takımdaki bazı futbolcularla ilgili transfer dedikodularına ilişkin de konuşan Yurtgüven, "Sözleşmesi devam eden futbolcularımızı bırakmayacağız. Basında transferi söz konusu olan futbolcularla ilgili bonservis bedeli belirlemedik. Mevcut kadromuzu koruyacağız. Serdar Gürler veya başka bir isimle ilgili bize gelen herhangi bir resmi teklif yok. Zaten satmayacağımız bir futbolcu için bonservis bedeli de belirlemedik." diye konuştu.
Teknik direktör Akçay, 2015-2016 sezonunda Osmanlıspor'u Süper Lig'de 5. yaparak 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmesini sağlamıştı. Başkent ekibi, söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 takım arasına kalmıştı.
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YAZIK ETMISSIN HOCA OSMANLISPOR Efendi... AMATÖRE KADAR Gider... Sonun BASLANGICI..... GECMIS OLA.... TASIMA SUYLA DEGIRMEN BURAYA KADAR.....!! ALLAHIN TOKMAGI YOK..!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Birisi şu adamı berbere götürsün, şapka giymesini öğretsin beeeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ADIYAMAN SAMSAT İLÇESİNDE HALK 16 AYDAN BERİ ÇADIRLARDA YAŞAMAYA ÇALIŞIYOR,İLÇENİN BELEDİYE BAŞKANI AİLESİYLE BİRLİKTE ADIYAMAN DA OTURUYOR,KAYMAKAM ADIYAMAN DA OTURUYOR,MÜFTÜ VE HOCALAR ADIYAMAN DA OTURUYORLAR,DEVLET MEMURLARININ TAMAMI ADIYAMAN DA OTURUYORLAR, OLAN GARİP HALKA OLUYOR,İLKOKUL MEZUNU TOPRAK AĞASI CAHİL BELEDİYE BAŞKANI YÜZÜNDEN İLÇENİN İMARI YAPILMIYOR,ENGEL OLUYOR, TAŞINMAYA DA ENGEL OLUYOR,İL BAŞKANININ UMURUNDA DEĞİL, VALİ NEREDE BELLİ DEĞİL, NE OLACAK BU SAMSAT IN HALİ .Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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onu düşmeden önce düşüncektınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır