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Osmaniye Ticaret Borsası

18.12.2020 14:43 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:47
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığı Kg 9,00 25,00
MısırKg 1,22 1,73
Soya fasulyesi Kg 4,35 4,35
Buğday (ekmeklik) Kg 1,60 2,10

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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