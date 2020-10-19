Osmaniye Ticaret Borsası
19.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:40
Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,80 liradan satıldı.
Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday (Ekmeklik)
|Kg
|1,65
|1,80
|Mısır
|Kg
|1,36
|1,40
|Soya fasulyesi
|Kg
|3,76
|3,76
|Ayçiçeği
|Kg
|3,00
|3,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven
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