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Osmaniye Ticaret Borsası

19.10.2020 15:37 | Son Güncelleme: 19.10.2020 15:40
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,80 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında buğdayın kilogramı en yüksek 1,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Buğday (Ekmeklik)Kg 1,65 1,80
MısırKg 1,36 1,40
Soya fasulyesi Kg 3,76 3,76
Ayçiçeği Kg 3,00 3,90

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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