Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü Bulut'tan süs bitkisi üreticisine ziyaret
Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek - Haberler | Güncel
Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, Düziçi ilçesinde süs bitkisi üreticisini ziyaret etti.
Osmaniye Tarım ve Orman İl Müdürü Recep Bulut, Düziçi ilçesinde süs bitkisi üreticisini ziyaret etti.
Bulut, ziyarette, sektörün bilgi ve birikim istediğinin altını çizerek süs bitkilerini inceledi.
Üretici Veli Şehitoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 30 yıldır süs bitkisi yetiştirdiğini belirtti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ersin Şimşek