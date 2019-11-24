Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi (2)
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Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi (2)

Osmaniye'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

24.11.2019 00:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 00:46
Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi (2)

'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten 'e seyretmekte olan Mustafa Bozkurt idaresindeki 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 25 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye ve Adana Ceyhan Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi (2)
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