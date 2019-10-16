Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

16.10.2019 09:48

Osmaniye'de uyuşturucu temin ederek sattığı ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu temin ederek sattığı öne sürülen şüphelilere yönelik Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyünde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda C.A. (52), E.G. (48), Y.G. (29), B.G. (34) ve C.A (25) gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 82 gram kubar esrar, 27 uyuşturucu hap, 252 gram kenevir tohumu ve 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA