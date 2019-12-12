Osmaniye'de tırın devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti
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Osmaniye'de tırın devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti

Osmaniye'de tırın devrilmesi sonucu sürücü baba ile oğlu yaşamını yitirdi.

12.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:58
Osmaniye'de tırın devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti

'de tırın devrilmesi sonucu sürücü baba ile oğlu yaşamını yitirdi.

Ahmet Polat (51) idaresindeki 27 AP 188 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Vecdi Diyer Viyadüğü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek refüj duvarına çarptı.

Kazada, sürücü Polat ile oğlu İsa Polat (20) hayatını kaybetti.

Cesetler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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