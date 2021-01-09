Osmaniye'de sırt çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı
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Osmaniye'de sırt çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

09.01.2021 19:43 | Son Güncelleme: 09.01.2021 19:46
Osmaniye'de sırt çantalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

Osmaniye'de sırt çantalarında 5 kilo 800 gram esrar ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Osmaniye'de sırt çantalarında 5 kilo 800 gram esrar ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Kadirli gişelerinde bulunan polis uygulama noktasında şehirler arası yolcu otobüsü durduruldu.

Araçta yapılan aramada H.A. ve M.D. isimli yolcuların sırt çantalarında 5 kilo 800 gram esrar ele geçirildi, zanlılar gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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