Osmaniye'de Karaçay Deresi'ni turizme kazandırma çalışması
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Osmaniye'de Karaçay Deresi'ni turizme kazandırma çalışması

03.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:09
Osmaniye'de Karaçay Deresi'ni turizme kazandırma çalışması

Osmaniye'de Karaçay Deresi Altyapı İyileştirme, Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Düzenleme Projesinin sözleşmesi imzalandı.

Osmaniye'de Karaçay Deresi Altyapı İyileştirme, Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Düzenleme Projesinin sözleşmesi imzalandı.

İl Özel İdaresi tarafından Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansına (DOĞAKA) sunularak kabul edilen projenin sözleşmesi, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız arasında imzalandı.

Vali Yılmaz, proje sayesinde Karaçay Deresi'nde altyapı ve bölgenin turizme kazandırılması için çalışma yapılacağını belirterek, "Karaçay Deresi yatağı üzerine suyu kontrol altına alabilecek şişirilebilir bent ve çevresine de rekreasyonel düzenlemeler yapacağız. Öncelikle su üzerinde yıl boyu etkinlik sağlayacak, ışıklı, müzikli ve hareketli üç boyutlu gösteri yapan fıskiyeler ile ziyaretçilerin dere manzarasını izleyebilmeleri, mekan hakkında bilgi edinmeleri ve fotoğraf çekimi yapabilmeleri amacıyla seyir terasları yapılacaktır. Yine su üzerinde ziyaretçilere yönelik bot ve kayıklar ile tur düzenlemeleri imkanı sağlanacak. Ayrıca yöresel kültürün ve bu kültüre ait ürünlerin tanıtılması amacıyla ekolojik, rekreasyonel ve estetik kaygıyla tasarlanmış, yerel kültürleri de içerisinde barındıracak mimari yaklaşımı, mekansal organizasyonu, tematik kurgusu, mekan kalitesi ve sirkülasyonu ile özel bir peyzaja sahip alanlar oluşturulacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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