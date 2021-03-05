Osmaniye'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
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Osmaniye'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

05.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:14
Osmaniye'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütlüdere köyü Galaaltı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Jandarma, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bölgede, kazıda kullanılan malzemelere ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat

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