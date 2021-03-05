Osmaniye'de kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı
05.03.2021 17:11 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:14
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Söğütlüdere köyü Galaaltı mevkisinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Jandarma, kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bölgede, kazıda kullanılan malzemelere ele geçirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Menderes Özat