Osmaniye'de Hafif Ticari Aracın Çarptığı Yaya Öldü

Osmaniye'de yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarptığı yaşlı kişi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, F.S.T. (35) yönetimindeki 80 FZ 513 plakalı hafif ticari araç, Vatan Mahallesi Yaveriye TOKİ Yolu'nda karşıya geçmek isteyen yaşlı bir adama çarptı.



Kazada yaşamını yitiren ve kimliği henüz belirlenemeyen yayanın cesedi Osmaniye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



Sürücü F.S.T. ise gözaltına alındı.