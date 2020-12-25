Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
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Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

25.12.2020 14:42 | Son Güncelleme: 25.12.2020 14:47
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu kapsamında Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen DEAŞ operasyonu kapsamında Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve yılbaşı öncesinde meydana gelebilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren şahısların tespitine ve engellenmesi için operasyon düzenledi. Operasyonda Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütü içerisinde emir düzeyinde faaliyet gösteren Suriye uyruklu M.M. ile silahlı savaşçı olarak faaliyette bulunan Y.A. ile H.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametgahlarından yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği belirtildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Osmaniye'de DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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