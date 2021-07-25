Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem
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Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de 3,4 büyüklüğünde deprem
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Düziçi ilçesi olarak belirlediği deprem, saat 20.57'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem, Düziçi ilçesinin yanı sıra, Osmaniye kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre, can ve mal kaybı yaşanmadı.

(Selçuk Kaya/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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