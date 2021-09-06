Osmaniye'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı coşkuyla başladı
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Osmaniye'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı coşkuyla başladı

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Haberler | Güncel

- Osmaniye'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı coşkuyla başladı İlk ders zilinin Vali Erdinç Yılmaz tarafından çalındığı etkinlikte öğrencilerin oratoryo ve halk oyunları gösterileri törende renkli görüntüler oluşturdu Osmaniye'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının açılış programı Güneysu...

- Osmaniye'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı coşkuyla başladı

İlk ders zilinin Vali Erdinç Yılmaz tarafından çalındığı etkinlikte öğrencilerin oratoryo ve halk oyunları gösterileri törende renkli görüntüler oluşturdu

OSMANİYE - Osmaniye'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının açılış programı Güneysu İlkokulu'nda düzenlenen coşkulu törenle gerçekleştirildi. İlk ders zilinin Vali Erdinç Yılmaz tarafından çalındığı programda öğrencilerin oratoryo ve halk oyunları gösterileri törende renkli görüntüler oluşturdu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, "Yaklaşık 2 yıldır tüm dünyayı saran salgının gölgesinde bazı dönem uzaktan bazı dönem kısıtlanmış bir şekilde yüz yüze devam ettik. Ülkece yaşadığımız bu zor zamanlarda bakanlığımız öncülüğünde bütün imkanları seferber ederek uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimizin eğitimlerinde ilk günden itibaren destek olmaya devam ettik" diye konuştu.

Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Vali Erdinç Yılmaz ise, "Yeni bir eğitim öğretimi yılına başlamanın heyecanı içerisindeyiz. Bir toplumun bir milletin geleceğinin güçlü olması her zaman eğitimli inşaların orantısıyla doğru orantılı olduğunu çok iyi biliyoruz. Dolasıyla bizlerin, öğrencilerimizin ve memleketimizin geleceği açısından eğitim olmazsa olmazlarımızdandır. Öğrencilerimiz için inşallah önümdeki eğitim öğretim döneminin mutlu, huzurlu ve güzel sonuçlar olacağı bir yıl diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Güneysu İlkokulu öğrencileri tarafından düzenlenen oratoryo gösteri ve halk oyunları gösterisi yapıldı. Öğrencilerin ve protokol mensuplarının hayranlıkla izlediği gösterilerin ardından 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının ilk ders zili Vali Erdinç Yılmaz tarafından çalındı. Öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılında kullanacakları kitapların Vali Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Kadir Kara ve İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ve diğer protokol mensupları tarafından sınıflarda dağıtılmasıyla program sona erdi.

Osmaniye'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı coşkuyla başladı
Osmaniye'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı coşkuyla başladı
Osmaniye'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı coşkuyla başladı
Osmaniye'de 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı coşkuyla başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya

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