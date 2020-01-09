Osmaneli'nin ünlü ayva lokumu Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazalarında yerini aldı

09.01.2020 11:33 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:38

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen ayva lokumu, Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış mağazalarında yerini aldı.



Konu hakkında açıklama yapan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'ın ilimize ve ilçelerimize destekleri devam ediyor. Ticaret Bakanlığı onaylı Osmaneli Belediyesi Toptancı Halinden yer alarak ilçemiz tarımına destek olan genel müdürümüz, Osmaneli Belediyesince Kadın Girişimciler desteği ile üretilen salça siparişleri ile tarıma katkı sağlamaya devam etmişti. Geçtiğimiz hafta ise gerekli üretim süreci ve kalitesi uygun görülen ayva lokumumuz da artık Tarım Kredi Satış Mağazalarında Türkiye'nin her köşesinde yerini alacak. İlk sipariş bin paket ayva lokumu olarak önümüzdeki hafta teslim edilecek. Yine devam edecek ayva lokumu üretimleri ile Tarım Kredi Kooperatifi ve diğer müşterilerimiz için 200 kilogram ayva lokumu üreteceğiz. İnhisar ilçemiz için 2020 yılında 50 kilogram nar lokumu üreteceğiz. Karpuz pekmezi üretiminde ise çok ciddi pazar yakalayacağız. Meyve sebze kurutma, meyve suyu üretimlerimizle Osmaneli Belediyesi tarımsal ürünlerde çiftçilerimiz için çok önemli alıcı konumuna gelecek" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA