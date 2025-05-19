Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Kayserispor karşısında Sarı-kırmızılılar golü yıldızıyla buldu. Osimhen'in kızının adı ne, kaç yaşında?

OSİMHEN'İN KIZININ ADI NE, KAÇ YAŞINDA?

Maçın ilk yarısında etkili bir oyun oynayan Galatasaray, Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen ile 26. dakikada Kayserispor karşısında öne geçti. Osimhen'in attığı bu golün anonsunu Nijeryalı yıldızın kızı yaptı.

Osimhen'in kızı Haly, Ekim 2022'de dünyaya geldi.