Osimhen imza töreni ne zaman, nerede, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden resmi açıklamayı bugün borsa seans saatleri içinde yapması bekleniyor. Taraftarın büyük bir heyecanla takip ettiği bu transfer sürecinde son dokunuşlar yapılıyor. Peki, Osimhen'in imza töreni ne zaman, nerede ve saat kaçta olacak? Bu önemli an hangi televizyon kanalından canlı yayınlanacak? Tüm detaylar merakla bekleniyor!

OSİMHEN GALATASARAY'DA! TARİHİ TRANSFER İÇİN GERİ SAYIM

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Galatasaray, Napoli'nin yıldız forveti Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için dev bir adım attı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyle 40 milyon euro peşin ve 2026'ya kadar 35 milyon euro taksit olmak üzere toplam 75 milyon euro transfer bedelinde anlaşmaya vardı. Peki, Osimhen'in imza töreni ne zaman, nerede ve hangi kanalda yayınlanacak?

RESMİ KAP AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Taraftarların heyecanla beklediği resmi duyuru için son hazırlıklar tamamlanıyor. Galatasaray'ın, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapacağı açıklamanın bugün akşam saatlerinde gerçekleşmesi planlanıyor. Borsa seans saatleri dikkate alınarak yapılacak duyuru sonrası, Osimhen'in imza töreni ve sarı-kırmızılı formayla ilk pozları paylaşılacak.

TRANSFERİN DETAYLARI VE BONUS MADDELERİ

• Peşin ödeme: 40 milyon euro

• Taksitli ödeme: 2026'ya kadar 35 milyon euro

• Bonus: Performansa bağlı ek 5 milyon euro

• Satış payı: Gelecek satıştan Napoli'ye %10 pay verilecek

• İtalya yasağı: Osimhen'in önümüzdeki 2 sezon İtalyan kulüplerine transferi yasaklandı.

OSİMHEN'İN PERFORMANSI VE GALATASARAY'A KATKISI

Nijeryalı yıldız, geçen sezon Napoli'de 41 maçta 37 gol ve 8 asist ile müthiş bir performans sergiledi. Bu istatistikler, Galatasaray'ın neden böyle bir yatırım yaptığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Taraftarlar, Osimhen'in Süper Lig'deki etkisini merakla bekliyor.

İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

İmza töreninin Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşmesi ve GS TV üzerinden canlı yayınlanması bekleniyor. Saat bilgisi henüz netleşmese de, törenin akşam saatlerinde yapılacağı tahmin ediliyor. Sosyal medyada #OsimhenGeldi etiketiyle taraftarlar süreci yakından takip ediyor.

SON ADIMLAR VE TANITIM PLANLARI

Fabrizio Romano'nun doğruladığı anlaşma sonrası, Osimhen'in İstanbul'a gelişi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Tanıtım videosu ve basın toplantısı için hazırlıklar devam ederken, Galatasaraylılar tarihi transferin resmiyete dönmesini sabırsızlıkla bekliyor.

KAP DUYURUSU İÇİN SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Şu ana kadar kesin bir saat açıklanmadı. Süreçle ilgili tüm detaylar, Galatasaray'ın resmi kanallarından duyurulacak.