Osimhen formaları neden GS Store'da satılıyor, Osimhen kalacak mı?

Osimhen formaları neden GS Store'da satılıyor, Osimhen kalacak mı?
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Galatasaray'da Victor Osimhen mesaisi sürüyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü renklerine katabilmek içina çalışmalarına devam ederken 5 yıldızlı yeni sezon formaları da satışa çıktı. Peki, Osimhen formaları neden GS Store'da satılıyor, Osimhen kalacak mı?

Galatasaray'ın 2025-26 sezonu için hazırladığı beş yıldızlı formaların tanıtımı taraftarı heyecanlandırırken, GS Store'da satışa sunulan sürpriz bir detay gündeme bomba gibi düştü. Osimhen formaları neden GS Store'da satılıyor, Osimhen kalacak mı?

OSİMHEN FORMALARI NEDEN GS STORE'DA SATILIYOR, OSİMHEN KALACAK MI?

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıtmasının ardından kulüp mağazası GS Store'da satışlara başladı. Raflara koyulan formaların arasında kiralık sözleşmesinin sona ermesine ve transferi konusunda belirsizliklerin devam etmesine rağmen 45 numaralı Victor Osimhen formaları da yer aldı.

Osimhen formaları neden GS Store'da satılıyor, Osimhen kalacak mı?

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Nijeryalı golcü Victor Osimhen, henüz resmi olarak takımda kalmamışken, 45 numaralı forması ile GS Store'da yerini aldı. Transferi konusunda henüz net bir açıklama yapılmazken, taraftarın sevgilisi haline gelen Osimhen'in adının forma satışlarına dahil edilmesi, sosyal medyada "Transfer sinyali mi?" sorularını da beraberinde getirdi.

Osimhen formaları neden GS Store'da satılıyor, Osimhen kalacak mı?

Osimhen'in formasının satışta olması, transferde sorunların çözüldüğü şeklinde yorumlandı.

Osimhen formaları neden GS Store'da satılıyor, Osimhen kalacak mı?

Ancak henüz konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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