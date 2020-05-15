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OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB'lerin enerji maliyetleri düşürülmeli

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı toplantıda, sanayicilerin taleplerini ileterek OSB'lerin enerji maliyetlerinin düşürülmesini talep etti.

OSBÜK Başkanı Kütükcü: OSB'lerin enerji maliyetleri düşürülmeli
15.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:28
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı toplantıda, sanayicilerin taleplerini ileterek OSB'lerin enerji maliyetlerinin düşürülmesini talep etti. Kütükcü, "OSB sanayicilerimizin üzerinde YEKDEM ve TEİAŞ İletim Bedeli kaynaklı ciddi bir elektrik faturası yükü var. Elektrik tüketimi düşüyor ama bu düşüşe paralel olarak faturalar aynı oranda düşmüyor. OSBÜK olarak YEKDEM maliyetlerinin, salgın süresince alınmamasını, bu mümkün olmuyorsa azaltılmasını veya en azından 6 ay ertelenmesini talep ediyoruz."dedi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yüksek Koordinasyon Kurulu Üyelerinin katılımıyla yapılan Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısına katıldı.  OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB'lerin taleplerini Bakan Varank'a ileterek, destek istedi. 

Covit-19 salgını dolayısıyla işletmelerin ve sanayi üretiminin zor bir dönemden geçtiğini, kapasite ve üretim kayıpları yaşandığını ifade eden OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, bu dönemde devletin işletmeleri daha fazla desteklemesinin üretimin ve çalışma hayatının sağlıklı devam etmesi için önemli olduğunu vurguladı. OSBÜK olarak bugüne kadar OSB'ler adına talep ettikleri konuların pek çoğunun hayata geçtiğini aktaran Kütükcü, bu dönemde özellikle OSB'lerin enerji maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğinin kaydetti. 

 Kütükcü, şunları söyledi:  

"OSB sanayicilerimizin üzerinde YEKDEM ve TEİAŞ İletim Bedeli kaynaklı ciddi bir elektrik faturası yükü var. Elektrik tüketimi düşüyor ama bu düşüşe paralel olarak faturalar aynı oranda düşmüyor. OSBÜK olarak YEKDEM maliyetlerinin, salgın süresince alınmamasını, bu mümkün olmuyorsa azaltılmasını veya en azından 6 ay ertelenmesini talep ediyoruz. Ayrıca TEİAŞ'a sözleşmede belirtilen güce ve tüketim miktarımıza göre bir İletim Bedeli ödüyoruz. Burada Sistem Kullanım anlaşmasındaki uygulamaya göre, 3 yılda bir kez güç düşümü revizyonu talebinde bulunabiliyoruz. 3 yıl içinde fiili güç düşümü olsa bile, bunu güncelleyemiyoruz ve sözleşme gücü üzerinden ödemeye devam ediyoruz. Talebimiz, OSB'lerimize fiili çekiş gücü üzerinden iletim faturası kesilmesi yönünde. OSB'lerimizden hem YEKDEM hem de TEİAŞ İletim Bedeli'nin yeniden düzenlenmesi ile ilgili yoğun talep alıyoruz."

"EN AZ 3 AY ERTELENMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Bakan Varank'a OSB'lerin doğalgazla ilgili taleplerini de ileten Kütükcü, "2020 yılı Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesinin hükümlerince mücbir sebep olarak kabul edilmesini, 2020 yılında OSB'lere asgari alım taahhüdünün uygulanmamasını, doğalgaz tüketimlerinin gaz alım sözleşmesindeki miktar üzerinden değil fiili sarfiyat üzerinden alınmasını, faturaların da gecikme zammı uygulanmadan en az 3 ay ertelenmesini talep ediyoruz. Bu konuda BOTAŞ'a ve EPDK'ya müracaatımızı OSB'lerimiz adına yaptık, talebimizi ilettik."diye konuştu.  

Kütükcü, OSBÜK olarak salgın sürecinin en başında 'üretimin güvenli ve sağlıklı devam etmesi' için OSB çalışanlarına yönelik Covid-19 testi yapılması talebinde bulunduklarını ve bu taleplerinin hayata geçtiğini belirtti.

Kütükcü,"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleriyle Sağlık Bakanlığımız bu talebimizi olumlu karşılayarak, ilk olarak Kocaeli'de hayata geçirdi" dedi ve ekledi: "İkinci olarak da Sağlık Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, OSBÜK ve Ankara Sanayi Odası'nın koordinasyonunda Ankara'daki OSB'lerimizde başladı. Kocaeli ve Ankara'da fiili olarak başlayan bu çalışmanın, kendi şehirlerinde de yapılmasına dair OSB'lerimizden talepler alıyoruz. Covit-19 taramalarının sanayi kentlerimizdeki OSB'lerimizde yaygınlaştırılmasında Ankara'daki gibi görev almaya, süreci koordine etmeye hazırız."

BAKAN VARANK'A TEŞEKKÜR

Kütükcü, önümüzdeki günlerde OSB'lerin enerji ile ilgili tüm taleplerini içeren bir raporu OSBÜK olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ileteceklerini söyleyerek, Bakan Varank'a iş dünyasının ve OSB camiasının sorunlarına yönelik gösterdikleri çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı teşekkür etti. 

BAKAN VARANK OSB'LERİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, OSBÜK'ün Bakanlığın önemli bir paydaşı olduğunu belirterek, OSB'lerin yaşadığı sorunları çözmek ve sanayicilerin karşılaştığı engelleri kaldırmak adına iş birliğinin önemine işaret etti. OSBÜK'ten gelecek Enerji Raporu doğrultusunda OSB'lerin taleplerini karşılamaya yönelik girişimlerde bulunacaklarını ifade eden Varank, OSB'lerin önemine değindi.

Bakan Varank, şunları söyledi:

"Ekonomide dalgalanmalar yaşıyoruz ancak bunu yaşayan tek ülke biz değiliz. Küresel güçlerin bile geldiği yer ortada. Peki ne yapacağız? Her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız. Rekabet gücümüzü daha da artıracak politikaları tereddütsüz uygulayacağız. Böylelikle sanayimiz emin adımlarla yoluna devam edecek."dedi.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçtiğimiz ay OSB mevzuatında önemli değişiklikler yapıldığını anlattı. Varank, OSB'leri daha da yatırımcı dostu hale getiren emsal artışı, OSB içinde elektrik üretim tesisi ile geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri kurulabilmesi gibi değişikliklere değinerek, "Yaptığımız bu değişikliklerin yatırım, büyüme ve istihdam kararlarınızda yardımcı olmasını ümit ediyorum" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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