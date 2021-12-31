Oryantiring haritaları cep telefonlarına girecek

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, branşın en önemli unsuru olan haritaları yapacakları uygulamayla cep telefonlarına yüklenebilecek hale getirip çok daha fazla insana ulaşmak istediklerini söyledi.

Tekin Çolakoğlu, AA Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.

Çolakoğlu, her yaş grubunun oryantiring yapabileceğine vurgu yaparak, "Hangi bölgede oryantiring yapılacaksa özel bir harita çıkartılır. O bölgenin haritasını bir kez çıkardıktan sonra artık o bölge bizim doğal yarışma alanımız oluyor. Türkiye'nin çoğu bölgesinde haritalandırma yapıldı. Tabii bölgede değişiklik olursa haritamızı güncellemek gerekiyor. Güncellemeler daha rahat oluyor. Aslında haritalar bizim spor tesislerimizdir. Cep telefonlarına yüklenecek uygulamayla sabit hedefler koyacağız. Bu sayede vatandaşlarımıza oryantiring yaptırabileceğiz. Mobil oryantiring devreye girmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Oryantiringin aynı anda binlerce insanın katılımıyla yapılabildiğini anlatan Çolakoğlu, "Çocuklarımızın teknolojinin de etkisiyle beraber hareketleri azaldı. Maalesef hareketsiz bir toplum haline geldik. Pandeminin de tetiklemesiyle Türkiye nüfusunun büyük bir oranının obezite sorunu yaşamaya başladığını öğrendik. En azından bu sorunun önüne geçilmesi için insanları kendi branşımıza yönlendirmek istiyoruz. Aynı anda 5 bin insan yarışmamıza katılabiliyor. 2024 yılında Dünya Masterlar Şampiyonası'na ev sahipliği yapacağız. Orada en az 5 bin sporcu bekliyoruz." dedi.

"Olimpik branş olmak için çalışmalar var"

Tekin Çolakoğlu, oryantiringi olimpik sporlar arasına sokmak için uluslararası federasyonun çalışmalar yaptığını dile getirdi.

Bazı branşların olimpiyatlardan çıkarıldığını aktaran Çolakoğlu, "Olimpiyatlarda 2024, 2028 ve 2032'de yeni branşlar olacak. Pandemin etkisiyle doğa sporlarına yönelme söz konusu. Biz de bu durumu avantaja çevirmek istiyoruz. Oryantiringi açık alanda yapılan bir spor olarak olimpiyata sokma hedefimiz var." diye konuştu.

"Bakanlığımızla proje yapabiliriz"

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesine dikkati çeken Çolakoğlu, benzer bir çalışmanın kendi branşlarında da olabileceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bakanlığımızın yüzmeyle ilgili projesi vardır. Nerede, ne zaman, neyle, nasıl karşılaşacağınızı bilmiyorsunuz. Çocuklarımızın bu yüzden oryantiring branşını öğrenmesi ve burada verilecek eğitimle harita, pusula kullanmasını öğrenmesi çok önemli. Yaşamsal anlamda da kesinlikle önemli bir şey. İnşallah ilerleyen dönemde Bakanlığımızla da 'Yönünü Bilmeyen Kalmasın' projesi yapabiliriz. Çok küçük eğitimlerle insanlara yaşamsal önemli bilgiler vermiş oluruz."

Oryantiringin sürekli düşündüren, zekayı geliştiren bir spor olduğunun altını çizen Çolakoğlu, "Tüm çocuklarımızı oryantiringe davet ediyoruz. Elimizdeki imkanlarla kademe kademe gideceğiz. İyi sporcular ve antrenörler yetiştirerek faydalı olmak istiyoruz. İleride Milli Eğitim Bakanlığımızla bir çalışmamız olabilir, ilkokullarda ders olarak gösterilmesi için. Beden eğitimi derslerinin müfredatında zaten var. Yaşamın içerisinde de oryantiring var. Farkında olmadan bu sporu zaten günlük hayatımızda yapıyoruz. Örneğin 'Benzinlikten sola döneceğiz, diğer taraftan sağa döneceğiz' gibi hafızamıza bunu yerleştiriyoruz. Bu da bir nevi oryantiring sporudur. Her vatandaşımız bir nevi oryantiring yapıyor yönünü bulmak için." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yılda organizasyon sayılarının artacağını söyleyen Çolakoğlu, Alanya, Düzce ve Sakarya'da kademe yarışmalarının olacağını, Ordu'da ise finallerin yapılacağını kaydetti.

AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri

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