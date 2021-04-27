Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Vali Ustaoğlu'na "Hisaray İyilik Kapısı"nı tanıttı
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Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Vali Ustaoğlu'na "Hisaray İyilik Kapısı"nı tanıttı

Ortahisar Belediye Başkanı Genç, Vali Ustaoğlu'na 'Hisaray İyilik Kapısı'nı tanıttı
Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediyesi'nin Hayrat Vakfı ile hayata geçirdiği "Hisaray İyilik Kapısı"nın çalışmaları hakkında Vali İsmail Ustaoğlu'nu bilgilendirdi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediyesi'nin Hayrat Vakfı ile hayata geçirdiği "Hisaray İyilik Kapısı"nın çalışmaları hakkında Vali İsmail Ustaoğlu'nu bilgilendirdi.

Vali Ustaoğlu ve Hayrat Vakfı Trabzon Şube Başkanı Fahrettin Köroğlu ile birlikte Hisaray İyilik Kapısı'nı ziyaret eden Genç, Vali Ustaoğlu'na çalışmaları anlattı.

Merkezi gezen Vali Ustaoğlu, merkezin, Türk milletinin öz değerlerini oluşturan yardımlaşma ve dayanışma duygusuna çok güzel bir örnek teşkil ettiğini aktardı.

Mülteciler, göçmenler ve ihtiyaç sahibi herkesin merkeze başvurabildiğini belirten Ustaoğlu, yardımların vatandaşların evlerine kadar götürüldüğünü belirtti.

Ustaoğlu, emeği geçen Ortahisar Belediyesi ve Hayrat Vakfı'na teşekkür etti.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de hiçbir geliri olmayan ihtiyaç sahibi aileler, şehit aileleri, yetim çocuklar, mülteci ve göçmenlerin merkezden yararlandığını kaydetti.

Yaklaşık bir ay önce hizmete açılan merkezin amacına uygun olarak sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı en üst seviyeye çıkardığını aktaran Genç, "Birçok insan buradan istifade ediyor. Giyimden ayakkabıya, gıda paketinden oyuncağa ve hijyen setine kadar birçok konuda ihtiyaç sahipleri buradan yararlanıyor. Bu dönemde böyle bir merkezin hayata geçirilmesini çok anlamlı buluyorum. Pandemi nedeniyle bu tür merkezlerin sayısının çoğalması çok önemli. Sosyal belediyeciliği kurumsal bir yapıya büründürdük. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

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