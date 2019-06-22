Ortadan ikiye ayrılan otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektrik direğine çarpıp ortadan 2'ye bölünen araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Bursa - Ankara karayolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Mesut Kocacepel (35) idaresindeki 16 Y 6746 plakalı şahin otomobil, Bursa'dan Ankara istikametine giderken aşırı hız sebebiyle kontrolden çıktı. Hikmet Şahin Köprülü Kavşağına gelmeden orta refüjdeki elektrik direğine çarpan otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobilin yarısı Ankara gidiş istikametinde kalırken, diğer yarısı geliş istikametine uçtu. Araç içerisinden fırlayan sürücü Kocacepel ile yanında yolcu olarak bulunan İsmail Aydın (51) olay yerinde can verdi. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının ardından cenazeler morga kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA