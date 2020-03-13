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Hırvatistan, Orta Avrupa, Avrupa, Ekonomi

Orta Avrupa'yı Adriyatik'e Türk şirketi bağlayacak: 405 milyon Euro'ya ihaleyi aldılar

Cengiz Holding, Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik Denizi'ne bağlayacak stratejik tren hattının yapımı için imzayı attı.

13.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:54
Orta Avrupa'yı Adriyatik'e Türk şirketi bağlayacak: 405 milyon Euro'ya ihaleyi aldılar
Cengiz Holding, Orta Avrupa'yı Hırvatistan üzerinden Adriyatik Denizi'ne bağlayacak stratejik tren hattının yapımı için imzayı attı. 405 milyon Euro ihale bedeli olan 42. 6 kilometrelik Krizevci-Koprivnica tren hattında 9 da istasyon olacak. 2024 yılında faaliyete geçecek demiryolu ulaşım ve taşımacılık açısından büyük önem taşırken trenlerin hızı saatte 160 kilometreye ulaşacak. Hattın yapımı için imzayı atan Cengiz İnşaat, Hırvatistan'da en pahalı alt yapı ihalesini kazanan yabancı şirket oldu.

Hırvatistan'ı Orta Avrupa'da ulaşım yollarının merkezine koyacak önemli projenin imza töreninde Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Deniz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Oleg Butkoviç, HZ Altyapı Yönetim Kurulu Başkanı Ivan Krsic, Türkiye Hırvatistan Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Asım Cengiz ve Muhammet Cengiz de hazır bulundu.

"AYDA 1 KİLOMETRE  İDDİALI BİR HIZ"

Başbakan Plenkovic törende, projenin Hırvatistan açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi: "Hırvatistan için çok önemli ve stratejik proje. Uzun zamandır ihmal edilen bir proje hayata geçirilecek. Doğu Akdeniz'in yeniden inşası kapsamında olan ve AB tarafından da fonlanan bir proje. Yaklaşık 42 kilometrelik bir hat 42 ayda bitirilecek. Bu ayda bir kilometre demek ve böyle bir proje için oldukça iddialı ve hızlı bir süre."

STRATEJİK HAT

Trans Avrupa Ulaşım Ağı'ında en önemli hatların başında, İber Yarımadası'nı Macaristan üzerinden Ukrayna'ya bağlayan söz konusu tren yolu yer alıyor. Hırvatistan'da yapılacak hat ile Macaristan, tren yoluyla Adriyatik Denizi'ne bağlanmış olacak. İber Yarımadası'ından başlayarak Ukrayna'ya ulaşan demiryolu, Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e bağlanacak. Hem ulaşımda hem de taşımacılık sektöründe hattın büyük avantaj sağlaayacağı ifade edildi.Kritik özelliği nedeniyle demiryolu hattının maliyetinin yüzde 85'i Avrupa Birliği tarafından finanse edildiği duyuruldu.

DEVLER YARIŞTI

Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı tren hattının proje çalışmalarına 2018 yılında başlandı. Plan, etüd ve projelendirme aşamaları bittikten sonra 26 Kasım 2018 tarihinde ise ihale süreci başlatıldı. Projeye aralarında Çin, İspanyol, Avusturya, Yunanistan, Slovenya ve Türkiye'den de 10 dev firma teklif verdi. İhaleye en uygun teklifi Çin konsorsiyumu Sinohydro Corporation sundu ancak ihale şartnamesinde yer alan yükümlülükleri yerine getiremeyeceği ortaya çıkınca ihaleden elendi. Tren hattının ihalesi 405 milyon EURO ile en iyi ikinci teklifi veren Cengiz İnşaat'a kaldı. Böylece Cengiz İnşaat, Hırvatistan'da en pahalı alt yapı ihalesini kazanan yabancı şirket oldu.

3,5 YILDA BİTECEK

2024 yılında teslim edilecek 42.6 kilometre uzunluğunda çift hatlı demiryolu işi kapsamında; altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon işleri yapılacak. Proje kapsamında 9 istasyon inşa edilirken en uzunu 635 metre olan 16 köprü/viyadük de yapılacak.

MACARİSTAN'I, ADRİYATİK DENİZİ'NE BAĞLAYACAĞIZ

Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, Cengiz İnşaat olarak Avrupa'nın ulaşımında çok kritik bir projeyi hayata geçireceklerini belirterek, "Trans Avrupa Ulaşım Ağı'ında en önemli hatların başında İber Yarımadası'nı Macaristan üzerinden Ukrayna'ya bağlayan tren yolu yer alıyor. Hırvatistan'da yapacağımız Krizevci-Koprivnica-Macaristan Sınırı Tren Hattı ile Adriyatik Denizi'ne demiryolu ile bağlantısı kurulmuş olacak. Bir başka ifadeyle İber Yarımadası'ından başlayarak Ukrayna'ya ulaşan demiryolu, Hırvatistan üzerinden Adriyatik'e bağlanacak. Böyle bir projeye imza atacak olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Cengiz İnşaat olarak Avrupa dahil dünyanın birçok yerinde önemli projeleri hayata geçirdik. O projelerde de olduğu gibi bu projede de yüksek kalite standartlarımızı yansıtarak projeyi zamanında teslim etmek birinci görevimiz olacak." dedi.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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