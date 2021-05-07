Örnek traktör sürücülerine reflektör hediyesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Örnek traktör sürücülerine reflektör hediyesi

Örnek traktör sürücülerine reflektör hediyesi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Kısım Komutanlığı ekipleri, Taşağıl Mahallesi'nde traktör sürücülerine 80 adet üçgen reflektör dağıtımı gerçekleştirildi.

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Kısım Komutanlığı ekipleri, Taşağıl Mahallesi'nde traktör sürücülerine 80 adet üçgen reflektör dağıtımı gerçekleştirildi.

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığınca 2012 yılında uygulamaya konulan trafik haftası etkinlikleri korona tedbirleri kapsamında gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Manavgat İlçe Jandarma omutanlığı Jandarma Trafik Kısım Komutanlığı sorumluluk bölgesinde aktif olarak kullanılan 5 bin 818 traktörün olması nedeniyle traktör kazalarını önlemek amacıyla trafik haftası içerisinde traktör araçlarının yoğun olarak kullanıldığı Taşağıl Mahallesi'nde farkındalığı arttırmak amacıyla örnek teşkil eden bilinçli traktör sürücülerimize 80 adet üçgen reflektör dağıtımı yapıldı.

'Trafikte her yıl daha iyiye' sloganıyla kazaların oluşmasını önlemek amacıyla yürütülen faaliyetlere toplumsal destek sağlamak amacıyla bilgilendirme çalışmalarının her yıl devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

Örnek traktör sürücülerine reflektör hediyesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Boynuna ip bağladığı köpeğe işkence eden adam serbest bırakıldı
Boynuna ip bağladığı köpeğe işkence eden adam serbest bırakıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Murat Kurum Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Burcu Biricik İbrahim Tatlıses Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Örnek traktör sürücülerine reflektör hediyesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:38:17. #1.16#

title