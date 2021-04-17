Orman köylüsüne destekler devam ediyor
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Orman köylüsüne destekler devam ediyor

Orman köylüsüne destekler devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, ORKÖY kredileriyle orman köylerinde ikamet eden vatandaşların sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak, orman teşkilatı ve bölge halkı arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğü, ORKÖY kredileriyle orman köylerinde ikamet eden vatandaşların sosyal ve ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunmak, orman teşkilatı ve bölge halkı arasındaki ilişkiyi daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Akçakoca Orman İşletme Müdürlüğünce 2021 ORKÖY programı kapsamda yer alınan 9 Köyde Dış Cephe Mantolama ve Fenni Arıcılık kredilerinden faydalandırılmak üzere toplam 39 aileye kredi hak sahipliği tespiti yapıldı. ORKÖY kredilerinden faydalanmak isteyen köy halkına, bilgilendirme ve kredi kullanmak isteyenlerin tespit edilmesi için yapılan toplantıda, verilecek olan kredilerin kimler tarafından kullanılabileceği, yapılacak olan iş ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kredilerin geri ödemesinin nasıl ve hangi zamanlarda olacağı ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. - DÜZCE

Orman köylüsüne destekler devam ediyor
Orman köylüsüne destekler devam ediyor
Orman köylüsüne destekler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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