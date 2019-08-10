Orhaneli Belediyesi'nden yaz spor okulu öğrencilerine forma

10.08.2019 22:36

Orhaneli Belediyesi tarafından yaz spor okulu spor öğrencilerine forma dağıtıldı.

Bursa Milletvekilleri Osman Mesten, Müfit Aydın, AK Parti Orhaneli ilçe başkanı Ramazan Turhan ve Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt minik sporculara Orhanelispor yazılı formalarını teslim etti.

Belediye tarafından ilçeye kazandırılan 400 bin liraya mal olan modern halı sahada 80 futbolcu öğrenciye formaları teker teker verilirken, Bursa Milletvekili Osman Mesten, "Çocuklarımız yaz kurslarında hem derslerine destek alıyor hemde öğleden sonraları spor eğitimi yapıyorlar. Belediyemiz her zaman gençlerin, öğrencilerimizin yanında, bizde elimizden geldiğince destek oluyoruz. Orhaneli Belediye'mize bu faaliyetinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ali Aykurt, "Geleceğimizi emin ellerde tutmak için, güçlü ve kültürlü bir gençlik yetiştirmek için, eğitimlerinden sorumlu olduğumuz çocuklarımızın gelişimi için spor aktivelerinden de sorumluyuz, bugünde bu sorumluluğu en güzel bir şekilde yerine getirmekteyiz. İnşallah geleceğimiz emin ellerde olması için bizlerde Belediyemiz olarak tüm gayretimizle bu gençlerimize hizmet edeceğiz" dedi.

Orhaneli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu yaz spor okulunda U13 ve U14 yaş gurubunda 80 öğrenci spor eğitimi görürken, ilçeyi Bursa'da yapılan futbol müsabakalarında temsil edecekler. - BURSA

Kaynak: İHA