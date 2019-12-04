Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var
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Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu ilçesinde üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının çok sayıda suç kaydı olduğunu bildirdi.

04.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 20:28
Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var

Valisi Seddar Yavuz, ilçesinde üniversite öğrencisi 'in öldürülmesine ilişkin yakalanan zanlının çok sayıda suç kaydı olduğunu bildirdi.


Yavuz, Valilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tüm kamera teknik ve analiz çalışmaları detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve zanlının eşkaline ulaşılmış ve yapılan çalışmalar neticesinde de saat 15.45 sularında otogar civarında yakalanmıştır." diye konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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