Korgan'da 1500 rakımlı yaylada off-road yarışları düzenlendi - Haberler Spor
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Korgan'da 1500 rakımlı yaylada off-road yarışları düzenlendi

AA / Sefa Eyi - Haberler | Spor

Ordu'nun Korgan ilçesinde 1500 rakımlı Korgan yaylasında 4. Geleneksel Off-Road yarışması yapıldı.

KORGAN, ORDU (AA) - Ordu'nun Korgan ilçesinde 1500 rakımlı Korgan yaylasında 4. Geleneksel Off-Road yarışması yapıldı.

Korgan Off Road Kulübü ve Korgan Belediye Başkanlığı'nca yarışlara 20 ilden 55 araç katıldı.

S1, S2, S3 ve S4 klasmanlarından oluşan yarışmada katılımcılar en iyi sürede parkuru tamamlamak için mücadele verdi. Zorlu parkurlarda bazı araçlar arıza yaparak yarışı tamamlayamazken, bazıları da kaza yaparak yan yattı.

Yaklaşık 20 bin kişinin izlediği yarışmalarda S1 kategorisinde Çarşamba Off Road Kulübünden Salih Karabıçak, S2 kategorisinde Sivas Off Road Kulübünden Özkan Doğan, S3 kategorisinde Niksar Off Road kulübünden Burak Atasoy, S4 kategorisinde ise Çarşamba Off Road Kulübünden Harun Tuncel birinci oldu.

Yarışmacılara ödüllerini Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz ve Korgan Off Road Kulübü yönetim kurulu üyeleri verdi.

Korgan'da 1500 rakımlı yaylada off-road yarışları düzenlendi

Korgan'da 1500 rakımlı yaylada off-road yarışları düzenlendi

Korgan'da 1500 rakımlı yaylada off-road yarışları düzenlendi

Korgan'da 1500 rakımlı yaylada off-road yarışları düzenlendi
AA / Sefa Eyi - Spor Haberleri
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Haber: Korgan'da 1500 rakımlı yaylada off-road yarışları düzenlendi - Haberler Spor
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