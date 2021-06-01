Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ordu-Giresun Havalimanı'nda yapılan ihbar asılsız çıktı.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda yapılan ihbar asılsız çıktı.

Bu gece saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanı için yurt dışı kaynaklı bir ihbar yapıldı. Gülyalı ilçesinde bulunan havalimanındaki ihbar üzerine olay yerine polis ve bomba imha uzmanı ekipleri geldi. Polis ekipleri, pistteki ve iniş yapan uçakların kargo ve kabin bölümünde arama çalışmaları başlattı. Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Ordu İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına gelerek incelemelerde bulundu. Bu sırada ise uçak seferlerinde bir müddet aksama oldu.

İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, ihbarın asılsız olduğu tespit edildi. Burada yetkililerden edinilen bilgiye göre ihbarın asılsız olduğu ve yurt dışından yapıldığı, ihbarı gerçekleştiren kişinin tespit edildiği ve gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

VALİ YOLCULAR İLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Bu sırada Ordu Valisi Tuncay Sonel, beraberindekiler ile birlikte yolculara bilgilendirme yaptı. Yolcular ile yakından ilgilenen Vali Sonel, herhangi bir aksaklığın olmadığına dair bilgilendirmelerde bulundu.

Yapılan tüm kontrollerin ardından uçak seferleri normale döndü.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ordu-Giresun Havalimanı operasyonları, havalimanı otoritesine gelen bir bomba ihbarı nedeniyle bir süre durdurulmuştur. Emniyet birimleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğunun anlaşılması üzerine havalimanında operasyon yeniden başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

(Selim Kuşcu/İHA)

Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Ordu-Giresun Havalimanı'nda uçak için yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fatma Şahin Antony Blinken Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Oğuzhan Koç Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Burak Yılmaz Ergin Ataman Roland Garros Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ordu-Giresun Havalimanı'ndaki bomba ihbarı asılsız çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 09:02:51. #1.15#

title