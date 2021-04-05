Ordu Emniyet Müdürü Ateş, "Polis Haftası" dolayısıyla Vali Sonel'i ziyaret etti

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Sonel, yapılan ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın huzur ve nizamın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adalete teslim edilmesi noktasında mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yaptığını belirten Sonel, tüm emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutladı, görevlerinde başarılar diledi.

Sonel, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her köşesinde yurt içi ve yurt dışında görev yapan kahraman güvenlik güçlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Bu vesileyle de tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyoruz. Allah tırnağınıza taş değdirmesin. Emniyetimiz, jandarmamız, sizler bizim gözbebeğimizsiniz."

Ziyaret sırasında İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ise Polis Haftası etkinlikleri hakkında Vali Tuncay Sonel'e bilgi verdi.

Ziyarette 2. sınıf Emniyet Müdürü Cenk Akgün ve polis memurları Güldane Yıldırım, Enver Özer, Hamise Eylül Topaç ile Yavuz Selim Korkmaz da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay