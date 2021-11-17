ORDU (İHA) - Ordu'dan Hollanda'ya 150 ton bal ihraç edildi

ORDU - Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde hizmet veren bal paketleme tesisi tarafından yılın ilk ihracatı Hollanda'ya gerçekleştirildi.

Fındıktan sonra Ordu'da alternatif gelir kaynaklarından biri olan arıcılıkta Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü tarafından Hollanda'ya 150 ton bal ihraç edildi. Hollanda'ya gönderilmek için hazırlanan ballar tırlara yüklenerek yola çıktı.

Ordu Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çiftçi, ihraç edilen ballar hakkında konuştu. Akın Çiftçi ilk ihracatın 2018 yılında yapıldığını hatırlatarak, "Bizim arıcılarımızın zor şartlarda ürettiği balı yurt dışına ihraç etmek gerçekten bizim için bir onur" dedi.

Tesisin kurulmasından itibaren Almanya ve İngiltere'den sonra üçüncü ihracatı gerçekleştirdiklerine değinen Çiftçi, farklı ülkelere de ihracat yapmak istediklerini dile getirdi.

"Bizim verilmiş sözümüz yapılacak çok işimiz var inşallah bundan sonra hızlı bir şekilde hedefe gitmek bizim amacımız" diyen Çiftçi, kurulan tesisin Ordu ve bölge arıcılığı için önemli olduğunun altını çizdi.

Çiftçi, Ordu'da üretilen balların 3'te 1'ini tesislerde paketleyip hem ihracat hem de iç piyasaya sürmek istediklerini kaydetti.