Ordu'daki Sel

Ordu Valisi Seddar Yavuz, kentte yaşanan sele ilişkin, "İlimiz, 30-40 yılda görülebilecek bir doğal afet yaşamıştır. Afetin meydana geldiği ilk anlardan itibaren devletimiz ve devlet büyüklerimiz, bizlerin ve vatandaşlarımızın yanında olmuşlardır." ifadesini kullandı.

Vali Yavuz, "Açık Teşekkür" başlığıyla yayımladığı mesajında, 7 Ağustos'ta başlayan, aralıksız 5 gün devam eden ve metrekareye 300 kilogramı aşan yağışlar sonucu Ünye, İkizce, Çaybaşı, Fatsa, Perşembe, Kumru ilçelerinde sel, su baskını, heyelan, toprak kayması gibi doğal afetler meydana geldiğini hatırlattı.

Aşırı yağışlar neticesinde oluşan doğal afetlerde İkizce ilçesinde bir vatandaşın toprak kayması sonucu hayatını kaybettiğini anımsatan Yavuz, ulaşım, altyapı ve içme suyu hizmetlerinde de çok ağır hasarlar olduğunu, çok sayıda işletme, iş yeri ve evde su baskını yaşandığını belirtti.

Yavuz, Ordu'nun, 30-40 yılda görülebilecek bir doğal afet yaşadığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Afetin meydana geldiği ilk anlardan itibaren devletimiz ve devlet büyüklerimiz, bizlerin ve vatandaşlarımızın yanında olmuşlardır.

İlimizin yaşadığı bu ağır afet nedeniyle bizleri yalnız bırakmayan, destek ve yardımlarını esirgemeyen, yoğun programlarına rağmen ilimize teşrif ederek hasarın boyutlarını yerinde gören ve vatandaşlarımıza moral desteğinde bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Mehmet Cahit Turhan'a, Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'a, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sayın Yavuz Selim Kıran'a, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı'ya, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu'na, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'na, DSİ Genel Müdürü Murat Acu'ya, afet olayının meydana geldiği andan itibaren bizlerle birlikte sürekli afet bölgesinde olan, yardım ve desteklerini esirgemeyen milletvekillerimize, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımıza, kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, ayrıca afet olayının başladığı andan itibaren sahada cansiperane çalışan, görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın personel ve yöneticilerine, tüm Ordulu hemşehrilerimiz adına teşekkür eder, en kalbi şükranlarımızı ve minnet duygularımızı ifade eder, yüce Rabb'imden ülkemize bir daha böyle bir felaket yaşatmamasını dilerim."