Ordu'daki balıkçılar kısıtlama gününde satışlardan memnun
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Ordu'daki balıkçılar kısıtlama gününde satışlardan memnun

26.12.2020 15:43 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:46
Ordu'daki balıkçılar kısıtlama gününde satışlardan memnun

Ordu'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda balık çeşitlerine ilgi gösterdi.

Ordu'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda balık çeşitlerine ilgi gösterdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında market ve fırınlar gibi satışlarını sürdüren balıkçılar da tezgahlarını hamsi başta olmak üzere balık çeşitleriyle süsledi.

Balıkçı esnafı, vatandaşların balık çeşitlerine gösterdikleri ilgiden memnun kaldı.

Perşembe ilçesinde 20 yıldır balık satan Tarık Arslantürk, AA muhabirine, balıklardan en fazla hamsinin tercih edildiğini söyledi.

Arslantürk, hamsinin kilogramını 20, mezgidin 30, istavritin 30-40, zargananın ise 30-35 lira arasında değişen fiyatlarla sattıklarını belirterek, "Bu çeşitlerin yanı sıra levrek, çupra ve barbun da tezgahtaki yerini alıyor." dedi.

Kısıtlama döneminde vatandaşların balığa daha çok ilgi gösterdiğini vurgulayan Arslantürk, "Evde olunduğu için balık tercih ediliyor. Daha çok yürüme mesafesinde olanlar buraya geliyor. Gelemeyenler de telefonla siparişlerini veriyorlar, bizler de onlara götürüyoruz. Her koşulda balıkseverlere yardımcı oluyoruz." diye konuştu.

Altınordu ilçesinde balık satan Aziz Ceylan ise vatandaşları haftasonları da balıksız bırakmamak için hizmet verdiklerini söyledi.

Ceylan, balığın bol miktarda olduğunu, kısıtlamaya rağmen de fiyatlarda herhangi bir oynama yaşanmadığını dile getirdi.

Balık satın alan Vatan Ertuğrul, çok sevdikleri balığı sıklıkla tükettiklerini ifade etti.

Balığın her çeşidini sevdiğini aktaran Ertuğrul, "Tabiri caizse denizden babam çıksa yerim. O yüzden kısıtlama gününde de balık almaya geldim. Eve gidip afiyetle balık yiyeceğim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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