Ordu'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü
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Ordu'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

13.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 13.01.2021 15:58
Ordu'da tırın çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Tamaz Tarieladze yönetimindeki LN 997 NL Gürcistan plakalı tır, Atatürk Bulvarı Soya kavşağında Akın Akduman idaresindeki 34 CYH 537 plakalı motosiklete çaptı.

Ağır yaralanan Akduman, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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