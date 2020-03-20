Ordu'da koronavirüs tedbiri nedeniyle banklar kaldırıldı Ordu'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bankları kaldırdı.

Ordu'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bankları kaldırdı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için tedbirler artırıldı.

Ekipler, kentin çeşitli noktalarında beton zemine montajlı bankları sökerek, bulundukları yerden kaldırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Twitter hesabından, "Şehir merkezimizdeki tüm banklar Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz tarafından geçici olarak kaldırıldı." paylaşımında bulundu.

Öte yandan, Altınordu Belediyesi de sokak ve caddelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA