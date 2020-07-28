Ordu'da kaybolan zihinsel engelli kişi sağ bulundu
Ordu'nun Aybastı ilçesinde, iki hafta önce kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu.
28.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:34
Ordu'nun Aybastı ilçesinde, iki hafta önce kaybolan zihinsel engelli kişi bulundu.
İlçenin Sağlık Mahallesi'ndeki evinden 14 Temmuz Salı günü ayrılan Necmettin Acer'in (50) geri dönmemesi üzerine jandarma, polis özel hareket, AFAD, AKUT ve belediye ekiplerince arama faaliyeti yürütüldü.
Çalışmaların 15. gününde Acer, Toygar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çalılıklar arasında bulundu.
112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Aybastı Devlet Hastanesine kaldırılan Acer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA