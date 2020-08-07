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Ordu'da fındık hasadı 'resmen' başladı

ORDU'da yetkililerin başlangıç tarihi 7 Ağustos olarak açıkladığı fındık hasadı kent protokolünün de katılımıyla başladı.

Ordu'da fındık hasadı 'resmen' başladı
07.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:04

ORDU'da yetkililerin başlangıç tarihi 7 Ağustos olarak açıkladığı fındık hasadı kent protokolünün de katılımıyla başladı. Bahçelerine giren üreticiler, maske kuralına uymaya özen gösterdi. 

Türkiye'nin önemli ihracat ürünleri arasında yer alan ve Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynakları arasında bulunan fındığın hasadı başladı. Üreticiler sabah erken saatlerinden itibaren bahçelere girerek fındıkları toplamaya başladı. Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan ile birlikte sabahın erken saatlerinde fındık bahçesine girdi. Delikkaya Mahallesi'nde Yalçın Topkaya adlı üreticinin bahçesinde fındık hasadın katılan protokol, eline sepeti takarak, daldan fındık topladı. Protokolün yanı sıra bahçeye giren üreticiler, maske kurallına uyduğu dikkat çekti.

Fındık hasadında konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, yeni fındık sezonunun hayır ve bereket getirmesi dileğinde bulunarak, "Yeşil altın olarak bildiğimiz fındığın sezonunu bugün başlayan hasat ile birlikte açıyoruz. Allah bol bereket ve hayırlı kazançlar nasip etsin. Hayırlı bir sezon diliyorum. Allah kazadan beladan korusun" dedi.'BU YIL MAHSUL HAYLİ BEREKETLİ'Ordu Valisi Tuncay Sonel yeni fındık sezonunun hayırlı ve bereketli olması dileğinde bulunarak, "Hem Ordu'muz için, hem ülkemiz için çok önemli olan bu yeşil altın olan fındığımızı toplama sezonu bugün başladı. Bu yıl mahsul hayli bereketli. Hakikaten de maşallahı varmış" ifadelerini kullandı. 

Fındık üreticileri ise yeni sezondan umutlu olduklarını ifade etti.


Kaynak: DHA

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